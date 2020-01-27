Bryant'ın vefatı, babası Joe'nun Rieti, Reggio Emilia ve Pistoia takımlarında basketbol oynaması sebebiyle 6 ile 13 yaşları arasındaki çocukluk döneminin geçtiği İtalya'da da geniş yankı buldu.

Bryant'ın hayatını kaybetmesi İtalyanları da derinden üzdü

Yıldız basketbolcunun ölümüne ilişkin bir açıklama yapan İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, "Kobe Bryant, her bakımdan İtalya'nın çocuğu idi. Hepimiz büyük acı duyuyoruz. Bu haberin İtalya ve dünya genelinde yarattığı acıyı görmek etkileyici." dedi.

Bryant'ın İtalya’da büyüdüğüne işaret eden Malago, yıldız basketbolcunun tüm sporların en önemli isimleri arasında yer aldığını aynı zamanda Oscar kazanmış, sosyal meselelere bağlı, sonsuz zarafeti olan bir kişi olduğunu ifade etti.

Babası Joe’nun takımlarından Rieti basket takımının sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda da "Bize hayal etmeyi, heyecanlanmayı, özellikle de sevmeyi gösterdin. İlk olarak Rieti'de küçük rakiplerini ağlatmaya başladın. Seni burada sahada ilk gören olmaktan gururluyuz. Kobe seni asla unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Pistoia Basket 2000 takımı da Bryant'ın vefat haberinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu, babası Joe’nun maçlarının arasında Carrara salonunun parkelerinde oynarken izledik. Pistoia kentiyle çok sıkı bağları vardı, birkaç yıl önce bizi ziyarete gelmişti." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan da Bryant'ın Milan forması giymiş bir fotoğrafı eşliğinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milan taraftarı, büyük spor adamı Kobe Bryant'ın trajik ölüm haberi karşısında şaşkınlığımızı tarif edecek bir kelime bulamıyoruz. Tüm düşüncelerimiz, bu trajik kazadan etkilenenlerin aileleriyle. Sonsuza dek özleneceksin Kobe.” ifadelerini kullandı.

Inter ve Roma kulüpleri de Bryant için taziye mesajı paylaşımında bulundu.

Roma'nın efsane kaptanlarından Francesco Totti de Bryant ile çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte, "Seni tanımış olmaktan onur duydum. Saha içinde ve dışında gerçek bir şampiyon. Huzur içinde uyu." paylaşımında bulundu.

Juventuslu eski futbolcu Alessandro Del Piero da Bryant ile kısa süre önce görüştüklerini aktararak, "Şoktayım. Sadece spor dünyası değil, tüm dünya şokta. Böyle insanlar gittiğinde, konuşmak çok zor. Gerçeklere dayanıyordu ve sosyal yönü herkesçe takdir ediliyordu. Benim için modeldi, bütün bunlar çok üzücü." şeklinde görüş belirtti.

ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi

Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı spor dünyasının önemli isimleri üzüntülerini çeşitli mecralardan paylaştı.

Michael Jordan

Michael Jordan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kelimeler hissettiğim acıyı tarif edemez. Kobe benim kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk, bunları çok özleyeceğim. Çok rekabetçiydi, basketbolun en büyüklerinden biriydi. Kobe ayrıca çok iyi bir babaydı ve ailesine çok düşkündü." ifadelerini kullandı.

Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal, sosyal medya hesabından, "Acımı anlatacak kelime yok. Kardeşimi ve Gianna'yı trajik bir şekilde kaybettim. Seni seviyorum ve çok özleneceksin." ifadesiyle üzüntüsünü paylaştı.

Kareem Abdul-Jabbar

NBA'in efsane isimlerinden Kareem Abdul-Jabbar, görüntülü mesajında, "İnsanlar Kobe'yi basketbolda tüm jenerasyona ilham veren olağanüstü bir atlet olarak hatırlayacak. Fakat ben onu sporcu kimliğinden daha çok kişiliğiyle hatırlayacağım." dedi.

Cristiano Ronaldo

Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, duygularını "Kobe ve kızının ölüm haberini duyduğum için çok üzgünüm. Kobe, birçoklarına ilham veren gerçek bir efsaneydi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, arkadaşlarına taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde uyu efsane." şeklinde ifade etti.

Novak Djokovic

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic de, "Kalbim kaza haberiyle alt üst oldu. Kobe benim için mükemmel bir arkadaş ve akıl hocasıydı. Sen ve kızın daima kalplerimizde yaşayacaksınız. Huzur içinde uyu arkadaşım." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, Kylian Mpabbe, Lewis Hamilton, Paolo Maldini, Steven Gerrard, Paul Pogba, Paulo Dybala, Andre Iniesta, John Terry, Usain Bolt, Luis Suarez'in de aralarında yer aldığı çeşitli spor branşlarının dünyaca ünlü yıldızları, 41 yaşındaki Bryant'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları açıklamalarla üzüntülerini paylaştı.

[Grafik: AA]

NBA maçlarında unutulmadı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) dün oynanan 8 karşılaşmayla devam edilirken, bu maçlarda Kobe Bryant da unutulmadı.

San Antonio Spurs-Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans-Boston Celtics maçlarında iki takımın oyuncuları ilk hücumlarını boş geçerek tribünleri dolduran binlerce taraftarla birlikte 41 yaşındaki basketbolcuyu andı.

Maçların oynandığı spor salonlarının iç ve dışındaki dev ekranlarda Koba Bryant ve kızının resimleri yer aldı.

NBA takımlarından Brooklyn Nets'de kariyerini sürdüren Kyrie Irving, yakın arkadaşı Kobe Bryant'ın vefatının ardından takımın dün New York Knicks ile oynadığı maçta forma giymedi.

Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'ın önüne gelen binlerce Kobe Bryant hayranı ve basketbolsever, yıldız ismi ve kızını, çiçeklerle andı.

[Fotoğraf: AA]

Neymar golünü Bryant'a adadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan Lille-Paris Saint-Germain maçında biri penaltıdan iki gol atan Brezilyalı yıldız Neymar, Kobe Bryant'ı unutmadı.

Neymar attığı golün ardından kale arkasındaki kameranın önüne geldi ve Kobe Bryant'ın 24 numaralı formasına atfen eliyle 2 ve 4 rakamlarını işaret etti.

Dünya basını manşetten duyurdu

Dünyanın önde gelen gazeteleri Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kaza haberini tam sayfa manşetten okurlarına duyurdu.

The New York Times, L'equipe, Marca, As, New York Post, Daily News, Mundo, Sport,'un aralarında yer aldığı gazeteler, yıldız oyuncunun fotoğrafının yer aldığı tam sayfa manşetlerle çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor

Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti.

NBA'in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı.

Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.