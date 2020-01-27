Süper Lig’in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’u evinde konuk etti. Müsabaka 1-1 sona erdi.

47. dakikada Kone'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60. dakikada Denys Garmash, Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. 0-1

90+3. dakikada Yasin Öztekin Sivasspor'un beraberlik golünü kaydetti. 1-1

Yenilmezlik serisini 11 maça çıkartan Sivasspor bu sonuçla puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lider ligde 5. beraberliğini aldı.

Çaykur Rizespor ise puanını 24'e çıkarttı. Yeşil mavililer haftayı 11. sırada tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada kullanılan taç atışında ceza sahasında topla buluşan Abarhoun büyük bir hata yaptı ancak Emre'nin pasında topu alan Kone ofsayt pozisyonunda olunca önemli bir şansı değerlendiremedi.

18. dakikada Demir Grup Sivasspor takımı Arouna Kone ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahası sağ iç çaprazında Arouna Kone tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

21. dakikada Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Mamadou Samassa kurtardı.

25. dakikada kaleye oldukça uzak bir mesafede topla buluşan Mert Hakan Yandaş önünü boşaltıp şutunu attı ancak top üstten dışarı gidiyor.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ 32. dakikada Ceza sahası dışında topla buluşup meşin yuvarlağı rakiplerinden saklayan Kone kaleyi görüp uzak mesafeden çok sert vurdu ancak top direkte patladı.

SİVASSPOR YİNE KAÇIRDI 37. dakikada ceza sahasının sol çaprazında kaleye sırtı dönük topla buluşan Yatabare, oldukça dar bir açıdan etkili bir vole çıkardı fakat yerden seken topu kaleci Gökhan son anda çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ 46. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza sahasının dışında topu alan Kone kaleye yüzünü döndü ve çok sert bir vuruş yaparak kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından VAR incelemesi gerçekleştirilirken ağlara giden top ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

50. dakikada Yatabare topla birlikte rakip ceza sahasına yaklaştı ve sol taraftan hücuma destek veren Mert Hakan'ı gördü ancak başarılı futbolcu uygun durumda çaprazdan çok kötü bir vuruş yaptı.

53. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Kone kale sahasına ortaladı ancak Mert Hakan'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

RİZESPOR GOLE YAKLAŞTI 58. dakikada ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Boldrin, sol ayağıyla çok sert vurdu fakat top direkten oyun alanına geri döndü.

GOL - RİZESPOR ÖNE GEÇTİ 60. dakikada Boldrin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Harmash, çaprazdan dönerek vuruşunu yaptı ancak Samassa'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 0-1

62. dakikada rakibini eksik yakalayan Rizespor'da Aminu soldan ceza sahasına girip içeri çevirdi fakat Sivasspor savunması topu karşılaşadı.

77. dakikada Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Hakan Arslan tarafından çekilen şut defans tarafından engellendi.

SİVASSPOR YİNE DİREĞE TAKILDI 79. dakikada sol kanattan Ziya'nın yaptığı ortada top Yatabare'yi geçip arka direkteki Fatih'in önünde kaldı. Fatih Aksoy önünü boşaltıp yakın mesafeden ters ayağıyla şutunu attı ancak top bir kez daha direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Demir Grup Sivasspor takımı Mert Hakan Yandaş ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mert Hakan Yandaş tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

SİVASSPOR ATAKLARINI SIKLAŞTIRDI yine 81. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ön direkteki Hakan Arslan iyi dokundu fakat kaleci Gökhan harika bir kurtarışa imza attı.

GOL - SİVASSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 90+3. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ortasında Appindangoye kafayı vurdu. Kaleciden seken topu takip eden Yasin Öztekin skora dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Papp (Dk. 65 Yasin Öztekin), Appindangoye, Caner, Ziya, Hakan Arslan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Kone (Dk. 78 Abdou Razack Traore), Yatabare

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Oğuz Kağan (Dk. 81 Amedej Vetrih), Boldrin, Oğulcan (Dk. 46 Denys Garmash), Aminu (Dk. 89 Braian Samudio), Skoda.

Sarı kart: Dk. 26 Milan Skoda, Dk. 33 Montassar Talbi, Dk. 56 Boldrin, Dk. 86 Vetrih, Dk. 88 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor) Dk. 67 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Gol: Dk. 60 Denys Garmash (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3. Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)