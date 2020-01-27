Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, akşam seansındaki 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden Nadal ile seyircisi önünde oynayan Kyrgios karşılaştı. Kyrgios, ısınma sırasında, helikopter kazasında ölen Kobe Bryant'ın formasını giydi.

Erkekler dünya 1 numarası Nadal, oldukça zorlandığı mücadeleyi, 3 saat 38 dakika sonunda 3-1 (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) kazandı.

Maç sonu röportajında Kobe Bryant'ın kariyeri boyunca formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın şapkasını takan Nadal, ABD'li basketbolcunun asla unutulmayacağını söyledi.

Erkeklerdeki diğer müsabakada 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 17 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

Kadınlarda ise 30 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova, 2016 şampiyonu ve 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) ile geçerek son 8 isim arasına girdi.

Eski şampiyon Wawrinka, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i eledi

Sabah seansındaki tek erkekler 4. tur maçında, 2014 şampiyonu Wawrinka ile 2019 ABD Açık'ta final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Medvedev karşılaştı.

34 yaşındaki Wawrinka, yaklaşık 3,5 saat süren mücadeleyi, 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem de 10 numaralı seribaşı Gael Monfils'i 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı.

Muguruza ve Halep çeyrek finalde

Kadınlarda ise dünya sıralamasının 32 numarası Garbine Muguruza, 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens'i turnuvanın dışına itti. 2016 Fransa Açık ve 2017 Wimbledon şampiyonu Muguruza, 4. tur maçını 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

4 numaralı seribaşı Simona Halep, 16 numaralı seribaşı Elise Mertens'i 2-0, 28 numaralı seribaşı Anett Kontaveit de dünya 56'ncısı Iga Swiatek'i 2-1 yenerek yoluna devam etti.