Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren, ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant için başsağlığı mesajı yayımladı.

Basketbol efsanesinin kaybının kendini derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, mesajında, "Dünyanın dört bir yanındaki atletlere ilham kaynağı olan ve insanları basketbolla tanıştıran Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl