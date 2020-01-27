Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kriz bölgesi ile kurulan hızlı iletişim ve bölgedeki koordinasyon, çalışmaları çok olumlu yönde etkiledi. Geçen yıllara göre çok daha farklı imkan ve kabiliyetlerle deprem bölgesine müdahale edebilen Türkiye, yerli ve milli insansız hava unsurlarını da ilk kez bu depremde etkin olarak kullandı.

Havada keşif görevi yapıyorlardı

TRT Haber’in edindiği bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı'nın Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirdi.

İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde çok etkili kullanıldığı öğrenilirken, deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA’nın derhal Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildiği ortaya çıktı. Aynı dakikalarda İHA’ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etmek üzere havalandı.

[Jandarma, sahip olduğu İHA'ları çok etkin bir şekilde kullanarak önemli bir çarpan etkisi oluşturuyor.]

25 dakika içinde merkeze görüntü aktarıldı

Zamanla yarışılan anlarda gösterilen hızlı reaksiyonla 25 dakika içinde deprem bölgelerinden görüntü Ankara’ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine aktarıldı. Bu süreçte uçar unsurlar ilave görevlendirmelerle depremin oluş saatinden itibaren 7/24 esasıyla 200 saatin üzerinde deprem sahasında havadan keşif görevi icra etti. Bu görevin ihtiyaç devam ettiği sürece aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

[Depremin ardından 25 dakika kısa bir sürede görüntüler Jandarma Komuta Merkezi'ne aktarıldı.]

3 saat içinde 275 ayrı nokta tarandı

Jandarma İHA sisteminin yurt genelinde kullanılabilen elastiki yapısı ve yüksek irtifadan, yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri sayesinde, depremin ardından atılan adımların sonuçları şöyle alındı:

- Yaklaşık 3 saat içerisinde 275 köy/belde ve şehir merkezinde acil genel tespitler yapıldı.

- Köylere derhal jandarma devriyesi yönlendirilerek hava yer irtibatı sağlandı.

- Müdahale edilecek yıkıntıların doğru önceliklendirilmesinde karar vericilere bilgi desteği sağlandı.

- Şehir içi ve şehir dışı trafiğinin kontrolü yapıldı, gelecek yardımların aksamadan devamı için yıkıntıların ve deprem nedeniyle oluşan heyelanın yolları kapattığı noktaların tespitine ağırlık verildi.

- Tüm bu görevlerin yanında, deprem bölgesinde olası suça yönelik faaliyetlerin engellenmesi kapsamında güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine de havadan katkı sağlandı.

- İcra edilen doğal afet keşif görevlerinde en uzak bölgelerde dahi, acil ilk hasar tespitlerinin yapılması, arama kurtarma birimlerinin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesine önemli katkılar sunuldu.

[İHA'lar sadece güvenlik operasyonlarında değil doğal afet gibi olaylarda da Jandarma tarafından oldukça etkin kullanılıyor.]

Bu tür olaylarda etkin olarak kullanım devam edecek

Jandarma Hava Keşif Sistemleri’nin yakın dönemlerde sel gibi doğal afetlerde hızlı ön hasar tespitinin yapılmasında ve diğer arama kurtarma görevlerinde de kullanıldığı öğrenilirken, önümüzdeki dönemde de Jandarma Genel Komutanlığı Hava Keşif Sistemleri’nin önemli çalışma alanlarında görev almaya devam edeceği kaydedildi.