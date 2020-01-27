AFAD, Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek kömürle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Cezayir'den verdiği talimatla Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, kurumun koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere bölgeye gönderildi.