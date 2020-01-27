Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan 32 yaşındaki Oktay Avcı'yı bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.
Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Deniz polisi botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
Etiketler: Tarsus Emniyet Müdürlüğü Mersin kayıp bekçi AFADSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:03