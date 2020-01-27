Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan 32 yaşındaki Oktay Avcı'yı bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.

Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Deniz polisi botla suda tarama yaparken, AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceliyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.