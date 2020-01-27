Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden 40 yaşındaki Tansel Elidar ve 12 yaşındaki oğlu Ömer Elidar'ın cenazeleri, Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyüne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Maden Kaymakamı Refik Özsoy'un da katıldığı cenaze namazının ardından Tansel ile oğlu Ömer Elidar'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Vali Güzeloğlu, gözyaşlarına hakim olamayan baba Turgut Elidar'ı başsağlığı dileyerek, teselli etti.

Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Kahraman ile 60 yaşındaki Sevim Canbaz için Sürsürü Mahallesi'ndeki Mevlana Camii'nde tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Törene aile yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kısa bir konuşma yaptıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası bakanlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenazeler taşınarak araca kondu.

Kahraman ve Canbaz, daha sonra Elazığ Asri Mezarlık'ta defnedildi.