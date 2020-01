Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ANKA ve Bayraktar TB2 gibi milli insansız hava araçları da bölgeyi 7/24 gözetliyor, elde edilen görüntüler anlık olarak kriz merkeziyle paylaşılıyor.



Türkiye, Elazığ Sivrice’de meydana gelen ve büyüklüğü 6,8 olarak belirlenen depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Elazığ ve Malatya’da kimi bölgelerde yıkılan binalarda çalışmalar sürerken, bölgeye gönderilen insansız hava araçları da çalışmalara katılıyor.

Depremin hemen ardından havalandılar

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede ANKA ve Bayraktar TB2 gibi milli insansız hava araçlarının depremin hemen ardından çevredeki bekleme noktalarından havalanarak Elazığ’da görev üstlendiğini söyledi.



Depremin hava karardıktan sonra yaşandığını hatırlatan Oğuz, “Gecenin karanlığında herkesin panik olduğu bir ortamda Türkiye’nin kendi milli İHA’larını bu bölgede kullanması son derece önemli. Çünkü bu gibi durumlarda hasar görmüş bölgeyi en iyi şekilde havadan görebilirsiniz.” bilgisini paylaştı.





Gece boyunca merkeze son derece net görüntüler aktarıldı



ANKA ve Bayraktar’ın geceleri de oldukça kaliteli görüntüler alabildiğini anlatan Oğuz, şöyle devam etti:



“Araçlarla riskli olacağı için enkazın üstüne tırmanamayacağınız bir ortamda elinizi en güçlü kılacak unsurlardan biri de sahip olduğunuz hava araçları. Depremin ardından Elazığ’a gelen İHA’lar gece boyunca yaşanan her şeyi an be an merkeze aktarmıştır.



Böyle bir imkanın size kazandırdıkları da önemli. Bir şehrin tamamını fotoğraflayabilir, nerelerde hasarın daha çok olduğu net görebilir, merkezde alacağınız aksiyonlar ile elinizdeki ekipleri en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Depremin hemen ardından Elazığ’ın havadan çok net bir röntgeninin çekildiğini söylemek mümkün.”

Çalışmaların gidişatı canlı olarak takip edildi



Türkiye’nin ilk kez böyle büyük bir afette milli insansız hava araçlarını kullandığına dikkat çeken Oğuz, “Sadece o anın görüntüsünü elde etmekle kalmıyorsunuz. Ekiplerin koordinasyonu ve arama-kurtarma çalışmalarının gidişatını da canlı olarak takip ediyorsunuz. Sahadaki insanların belki de panik nedeniyle doğru karar veremeyeceği kimi durumlar, İHA’lar tarafından merkeze gönderilen görüntüler ve buradaki insanların atacağı doğru adımlarla da engellenmiş oluyor. Bunlar, afet durumlarında hayat kurtaran imkanlar.” dedi.

Kurtarma çalışmaları geceleri de hız kesmeyecek



Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, ANKA ve Bayraktar TB2’lerin sahip oldukları gece görüş sistemlerinin son derece iyi olduğunu belirterek, normalde geceleri yavaşlayan arama-kurtarma çalışmalarının karanlıkta da son derece net görüntüler elde edilmesiyle aynı şekilde devam edebileceğini sözlerine ekledi.