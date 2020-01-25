Genç Kızılay gönüllüsü depremde hayatını kaybetti
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Genç Kızılılay gönüllüsü 12 yaşındaki Miraç Dişli hayatını kaybetti. Türk Kızılay Miraç için başsağlığı mesajı paylaştı.
Geçtiğimiz yıl, Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi ile, çocuklar atık malzemelerden oyuncaklar yapmıştı.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanların arasında, yarışmaya katılan gönüllü çocuklardan biri olan 12 yaşındaki Miraç Dişli de vardı. Enkaz altından sağ çıkarılan Dişli, hastanede hayatını kaybetti.
Türk Kızılay, genç gönüllüsü için Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Paylaşımda, "Geçen yıl düzenlediğimiz "Hayalime Dönüşen Oyuncaklar Projemize" katılan gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Türk Kızılay camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Elazığ depremi Türk Kızılay doğu anadolu faySon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:03