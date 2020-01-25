Geçtiğimiz yıl, Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi ile, çocuklar atık malzemelerden oyuncaklar yapmıştı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanların arasında, yarışmaya katılan gönüllü çocuklardan biri olan 12 yaşındaki Miraç Dişli de vardı. Enkaz altından sağ çıkarılan Dişli, hastanede hayatını kaybetti.

Türk Kızılay, genç gönüllüsü için Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Paylaşımda, "Geçen yıl düzenlediğimiz "Hayalime Dönüşen Oyuncaklar Projemize" katılan gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Türk Kızılay camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.