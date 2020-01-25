Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, dün geceden bu yana hasarlı evlerin bulunduğu noktalara çadır kurarken sadece Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 2 bin çadırın kurulmasının planlandığı öğrenildi.

Sevkiyatın sürdüğü bölgede çadır dağıtılan depremzedelere aynı zamanda battaniye, yatak ve ısıtıcı da veriliyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.