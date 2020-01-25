THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle söz konusu 2 şehir için ek seferlerin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yarın, Elazığ ve Malatya için talebe bağlı olarak Ankara, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından ilave seferler planlanmaktadır" denildi.