THY'den Elazığ ve Malatya için ek sefer
Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya ek seferler planlıyor.
[Fotoğraf: AA]
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle söz konusu 2 şehir için ek seferlerin planlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yarın, Elazığ ve Malatya için talebe bağlı olarak Ankara, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından ilave seferler planlanmaktadır" denildi.
Etiketler: THY malatya deprem elazığ deprem ek seferSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:03