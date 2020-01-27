Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftinin yardım çığlıklarına Suriyeli Mahmud el Osman yetişti. Osman, enkazın altında kalan çifti kurtarmak için yıkıntıları elleriyle kazdı.

Elazığ'da üniversitede okuyan Mahmud, önce Zülküf sonra da Dürdane Aydın'ı enkazın altından kurtardı.

Aydın çifti, hastaneden çıktıktan sonra Mahmud ile bir araya geldi.

Karşısında "Kahramanımızsın" diye nitelendirdiği Mahmud'u görür görmez gözyaşlarına hakim olamayan Dürdane Aydın, Mahmud'a sarılıp hıçkırıklara boğuldu.

Kolları ve ellerindeki yara izlerini görünce daha da duygusallaşan Dürdane Aydın, Mahmud'un annesinin Suriye'de yaşadığını öğrenince "Sen hiç üzülme. Ben artık senin hem annenim hem de kardeşin. Seni artık bırakmam" diyerek sarıldı.

"İnsanlığın kendine vermiş olduğu bir vazifeyi yerine getirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mahmud'la buluştu, kahramanlığından dolayı teşekkür etti. Soylu, "Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Mahmud'da hakikaten insanlığın kendine vermiş olduğu bir vazifeyi yerine getirdi." dedi.

Türk Kızılay ekipleri ise Mahmud'un Suriye'deki ailesine kavuşması için harekete geçti.