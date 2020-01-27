AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 046 personel görev alıyor. Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken hayatını kaybeden kişi sayısı ise 41 oldu. Hastanelere başvuran 1 bin 607 vatandaştan bin 523’ü taburcu edilirken 84 vatandaşın tedavisi ise devam ediyor.

Bölgeye 24 bin 402 çadır ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 18 bin 620 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 1008 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları, çıkarılan son kişinin de cansız bedeninin çıkarılmasının ardından sona erdi.

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