Elazığ'da depremzede çocuklara psikolojik destek vermek için eğitimlere katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından okullarda incelemelerde bulundu.

Öğretmen evi ve okullarda 24 saat çocuklara psikolojik destek verildiğini söyleyen Selçuk, eğitimlerin bir tanesini de kendisi verdi.

"Yaralarımızı böyle saracağız inşallah"

Destek eğitiminin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuran Selçuk, mesajında, "Rehber öğretmenlerimiz çocuklarla oyun terapisi yapıyor. Bu kuzular benim. Yaralarımızı böyle saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden, "Hocam bizi de görevlendirin" mesajları yağdı

Selçuk'un tweetinden sonra ülkenin dört bir yanındaki öğretmenlerden, "Hocam bizi de görevlendirin" mesajları yağdı. Selçuk, bölgeye çok sayıda rehber öğretmen psikolog ve psikiyatrın geldiğini belirterek, "Kuzuların ellerinden tutan, tutmak isteyen herkese bin teşekkür." dedi.

Selçuk, rehber öğretmenler, okul öncesi ekip ve masal anlatıcılarla Elazığ'daki okullarda bulunacaklarını söyledi.

"Çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim"

Afet sonrası psikososyal desteğin fiziksel destek kadar önemli olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için PDR uzmanlarımızla beraber çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim ve buradayım. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz. Çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Bu konuda uzman olan rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada, bizimleler."

Okul pansiyonları vatandaşların hizmetine açıldı

Elazığ'daki tüm okul pansiyonlarının vatandaşların hizmetine açıldığını dile getiren Selçuk, depremzedeler için buralarda çorba ikramı yapıldığını, Türk Kızılay aracılığıyla pansiyonlar ve okullarda 3 bin vatandaşa kumanya dağıtıldığını söyledi.

Okullarda vatandaşlara hizmet edilecek

Gece boyunca okul ve pansiyonlarda 15 bin, merkez öğretmen evinde ise 500 vatandaşın ağırlandığını kaydeden Selçuk, "Bugün de uygun olan okul pansiyonlarımızda çorba ikramı devam edecek olup imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilecek." ifadesini kullandı.