İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı." dedi.

Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Kira yardımı yapacaklarını ancak kiralık ev bulunmamasına karşı şehir hastanesinde barınmayı tesis etmeye çalışacaklarını belirten Soylu, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te bin konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını söyledi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira destek vereceğiz."