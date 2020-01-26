İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6,8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulundu.

Akşener, Gökçe Mahallesi'nde kurulan bir çadırı ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Akşener, geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Elazığ ve Malatya'da ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

Akşener, "Ses olmak üzere geldik. Allah bütün hayatını kaybedenlerin mekanının cennet etsin, ailelerine sabır ihsan etsin, başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da gideceğiz. Yaralılarımız da acil şifalar diliyorum. Takibini yapacağız, gündeme getireceğiz, kamuoyunun unutmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim yapabileceklerimiz bunlar. Ayrıca kişiler olarak neler yapabiliriz onları da yapmaya gayret ediyoruz. Partimiz büyük bir yardım kampanyası başlattı. Her yerden tırlar dolusu yardım malzemesi geliyor. Allah razı olsun köylere kadar çadırlar gitti ama burada yok, halbuki eve giremiyorlarmış. Onları ileteceğiz, onları saracağız. Hep beraber bu yaraları saracağız." dedi.