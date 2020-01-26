Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cezayir ile ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşımak inancındayız"

Cezayir ile ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizi daha ileriye taşımak inancındayız. Görüşmelerimizin, siyasi, askeri, kültürel boyutu vardı. Bunları ele alma fırsatı elde ettik. Konseyimizin ilk toplantısını gerçekleştirmek maksadıyla Tebbun'u Türkiye'ye davet ettik.

"Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar dolar"

Afrika kıtasındaki en büyük 2. ortağımız olan Cezayir ile ticari faaliyetlerimizi 5 milyar dolara çıkarmayı değerlendirdik. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir. Aramızdaki ilişkileri kazan kazan esasına dayalı olarak inşa ederek bu adımları atıyoruz. Türk ve Cezayirli iş adamlarımızı yeni ortaklıklar ve istihdam oluşturmak için bu yatırımları teşvik ediyoruz. Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahat etmesini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizeyi kaldırdık.

"Savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi geliştirme kararı aldık"

Görüşmelerimizde güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi geliştirme kararı aldık.

"Libya'nın savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemeli"

Tebbun ile bölgesel meseleler hakkında kapsamlı ve verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. Libya'daki gelişmeler Cezayir'i de etkiliyor. Biz krizin başından beri Libya'da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz. Hem bölge ülkeleri hem de uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Cezayir'in Berlin sürecine dahil olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya'da istikrarın sağlanması çalışmalarına Cezayir'in olumlu katlıları olacağına inanıyoruz. Libya'nın terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahasası haline gelmesine izin verilmemelidir. Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır.

"Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Uluslararası toplum ne Suriye'de ne Libya'da olumlu bir imtihan verememiştir. Libya krizinin derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sergilenen tavrın çok büyük bir payı vardır. Berlin Konferansında alınan kararların sahada uygulamaya geçirilmesi önem arz ediyor. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Tebbun: Libya'da beraber hareket etmek için anlaştık

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da yaptığı açıklamada,"Libya'da beraber hareket etmek için anlaştık." dedi.

Tebbun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

