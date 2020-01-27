İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartlarının iptal edildiği iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Altun, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından basın kartına yönelik tüm işlemlerin, Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Altun, "İlk basın kartı veya sürekli basın kartı başvurularının yanı sıra; genel kart değişimi, kayıp, yıpranma, kurum değişikliği ya da mesleğe geri dönme gibi nedenlerle de yeni basın kartı başvurusu yapılmaktadır. İletişim Başkanlığı Basın Kartı Başvuru Sistemi açıktır ve güncel olarak başvuruları almaktadır." ifadelerini kullandı.

Başvuruların ardından değerlendirme süreci, basın kartının itibarını ve saygınlığını koruyacak şekilde titizlikle yürütüldüğünü belirten Altun, "Bu kapsamda, başvuru sahibinin Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen 'basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları' taşıyıp taşımadığını tespit etmek üzere derinlemesine araştırmalar yapılmaktadır." dedi.

"13 bin 372 medya mensubuna yeni basın kartları teslim edilmiştir"

Altun, açıklamasında, "İletişim Başkanlığı kurulduğundan itibaren değerlendirme süreci tamamlanan 13 bin 372 medya mensubuna yeni basın kartları teslim edilmiştir. Bu sayının içinde ulusal ve yerel ölçekli bütün medya kurumlarından çok farklı unvanlarda medya emekçileri yer almaktadır. Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894'tür." ifadelerine yer verdi.

Altun, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı, mahkumiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır."

"İptal durumu söz konusu değildir"

Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Altun, "Basın kartına yönelik henüz neticelenmemiş yenileme başvuruları hala aktiftir. Dolayısıyla özellikle bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Her kurumda yeni basın kartını alanlar olduğu gibi, değerlendirmesi devam edenler de bulunabilmektedir. Kendilerine basın kartı verilmediğini iddia eden kurumlarda da yeni basın kartlarını alanların bulunması bile bu art niyetli girişimi boşa çıkarmaktadır. Değerlendirmesi devam eden başvurulara ilişkin süreç tamamlandığında başvuru sahiplerine gerekli bildirimler yapılacaktır." dedi.