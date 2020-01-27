Türkiye, Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin izlerini silmeye çalışıyor. İlgili bakanlıklar, kamu kurumları ve çok sayıda dernek ile vakıf yaraları sarmaya çalışırken, afetin hemen ardından yaşanan süreçte atılan adımlar da netlik kazanıyor.

Depremin hemen ardından TSK’nın da ilgili birimlerini çok hızlı bir şekilde ‘alarm’ durumuna geçirdiği öğrenilirken, depremin yaşandığı bölgeye kargo uçaklarıyla ‘hava köprüsü’ kurduğu kaydedildi.

[A400M uzun menzilli kargo uçağının içinden bir görüntü.]

A-400M’ler ilk kez deprem bölgesinde

Savunma Analisti Yusuf Akbaba, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, TSK’nın asker, jandarma, arama-kurtarma timleri ile bölgeye destek vermesinin yanı sıra Türkiye’nin en yeni kargo uçaklarından biri olan A-400M serisi ile de bölgedeki krize müdahil olduğunu anlattı.

Türkiye’nin milli insansız hava araçları ANKA ve Bayraktar TB2’nin deprem bölgesinde kullanıldığını hatırlatan Akbaba, “A-400M’ler ilk kez deprem bölgesinde kullandı. Bu kargo uçakları envantere yeni eklendi. Bu tarz kargo uçaklarınızın sürekli hazır olması önemli bir kabiliyet” dedi.

Dünyada çok az ülke bunu yapabilir

Depremin hemen ardından farklı şehirlerden kalkan 5 adet A-400M kargo uçağının deprem bölgesine hareket ettiğini anlatan Akbaba, şunları söyledi:

“Bu durum iki farklı noktayı önemli kılıyor. Elinizde çok sayıda yeni kargo uçağı olması ve bu uçakları çok hızlı gelişen durumlarda dahi kusursuz bir şekilde sürece dahil edip planlamalarını buna göre yapabilmek son derece değerli.

Dünyada bu tarz bir ‘havadan köprü’ adımını atabilecek ülke sayısı çok az. Aslında bu durum TSK’nın ‘harbe hazırlık seviyesinin’ ne denli yüksek olduğunu da gösteriyor. Acil durumlarda ilgili bölgeye sevk edilmek için kargo uçaklarımızın hazır olması kritik bir konu.

[Kargo uçakla sadece askeri malzeme değil, yetkin personel de deprem bölgesine taşındı. Fotoğraf:Arşiv]

Sadece asker taşımadı

Deprem haberinin duyulmasının ardından A-400M’ler sadece askeri personel taşımadı. Arama kurtarma ekipleri ve ekipmanların taşınmasının yanı sıra o bölgede ihtiyaç duyulabilecek diğer malzemelerin de taşınmış olması yüksek ihtimal. Kargo uçakları deprem bölgesiyle ilgili nokta arasından ‘sürekli ‘getir-götür’ yaptı ve böylece sahadaki imkanlar da artmış oldu.

Türkiye hem yurt içi hem de yurt dışı için bu tarz adımlar atabileceğini de göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere Katar sıkıntı yaşadığında da oldukça kısa sürede hem askeri personel hem de yaşam malzemesinin bölgeye intikalini sağlamıştık.”

[Karo uçaklar çok sayıda müdahale aracını kısa sürede ilgili bölgeye taşıyabiliyor.]

A-400M kargo uçakları

A-400M uçakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artırması açısından oldukça önemli roller üstlenen bir kargo uçağı serisi.

"Uçan Kale" olarak adlandırılan uçaktan Türkiye yakın zamanda 10 adet satın aldı. Bu uçaklar sırasıyla TSK envanterine kaydedilirken, ilk uçağını 2013’te alan ülkemizin 10’uncu uçağını 2022’de teslim alınması bekleniyor.

Türkiye, söz konusu projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile 6 katılımcı ülkeden birisi.

[A-400M kargo uçağın özelliklerini içeren info grafik.]

Teknik Özellikler:

Mürettebat: 3 (Pilot, yardımcı pilot ve yükleme sorumlusu)

Kapasite: 37 bin kg, 116 asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman

Uzunluk: 45,1 m

Kanat Açıklığı: 42,4 m

Yükseklik: 14,7 m

Boş Ağırlık: 76.5 ton

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 141 ton

Yakıt Kapasitesi: 50.5 ton

Maksimum İniş Ağırlığı: 122 ton

Seyir Sürati: 780 km (421 kn)

Menzil: 37 ton ile 3 bin 298 km

30 ton faydalı yükle 4 bin 540 km

20 ton faydalı yükle 6 bin 390 km

Boş Uçak Menzili: 8 bin 170 km

Azami irtifası: 11 bin 300 metre (37.000ft)

Taktik Kalkış Mesafesi: 980 metre

Taktik İniş Mesafesi: 770 metre