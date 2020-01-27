Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başta olmak üzere çalışmalara katılan ekipler, enkazlarda yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu, şu ana kadar 45 kişiyi canlı çıkarmayı başardı.

Jandarma Arama Kurtarma Taburu (JAK) uyguladığı hayat kurtaran yöntemle depremzedeleri hayata bağladı.

JAK Komutanı Binbaşı Burak Özer, hayat kurtaran yöntemi TRT Haber'e anlattı.