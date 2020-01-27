Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu" hazırladı.

Yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor

Bugün yağış beklenmezken, bölgenin salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.