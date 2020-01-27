Deprem bölgesinde yağış bekleniyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ ve çevresinin, salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu" hazırladı.
Yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
Bugün yağış beklenmezken, bölgenin salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Etiketler: meteoroloji hava tahmini Elazığ depremi deprem bölgesiSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 12:38