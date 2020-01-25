Elazığ’daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da harekete geçti.

MSB ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturuldu.

TSK’ya ait 1 helikopter, kurtarma ekibi, 1 ANKA bölgede görevlendirildi.

9'uncu nakliye uçağı bölgeye intikal etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "AFAD ekiplerini, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerini, Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri #Elazığ’a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9'uncu nakliye uçağı havalanarak bölgeye intikal etti." denildi.