TSK'ya ait 9'uncu uçak da Elazığ'a intikal etti
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'daki deprem sonrası AFAD ekiplerini, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerini, Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ'a ulaştıracak 9. nakliye uçağı bölgeye intikal etti.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Elazığ’daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı da harekete geçti.
MSB ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturuldu.
TSK’ya ait 1 helikopter, kurtarma ekibi, 1 ANKA bölgede görevlendirildi.
9'uncu nakliye uçağı bölgeye intikal etti
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "AFAD ekiplerini, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerini, Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri #Elazığ’a ulaştıracak olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9'uncu nakliye uçağı havalanarak bölgeye intikal etti." denildi.