İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremle ilgili açıklama yaptı.

Şu ana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 13 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da göçük altında kimse yok, Elazığ'da 30 kişi aranıyor. Sosyal medyada panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat yapacağız.

Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı.