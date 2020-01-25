Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları vatandaşların hizmetine açıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "Malatya ve Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları toplanma merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu." denildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 01:08