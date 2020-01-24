Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Deprem yerin 6,75 derinliğinde saat 20.55'de meydana geldi.

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti.

Pütürge'de 400 kişi kapasiteli yurt vatandaşlara açıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." açıklamasını yaptı.