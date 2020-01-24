Malatya'da deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde, 6'sı Malatya'da, 8'i Elazığ'da olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Deprem yerin 6,75 derinliğinde saat 20.55'de meydana geldi.
AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.
Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetti.
Pütürge'de 400 kişi kapasiteli yurt vatandaşlara açıldı
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." açıklamasını yaptı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 00:17