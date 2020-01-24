AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, dün saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem sonrasında bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 10 deprem, toplamda ise 184 artçı deprem meydana geldi.

Depremde, Elazığ'da 13, Malatya'da 4 ve Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da 433, Malatya'da 222, Diyarbakır'da 31, Adıyaman'da 19, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 34 kişi olmak üzere toplamda 782 vatandaş hastaneye başvurdu.

AFAD ekipleri, Elazığ şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ediyor. Elazığ merkez, Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu, arama tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"Tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir"

Elazığ'da tüm yurtta kalanların spor salonlarına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.

Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir."

2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı’ndan Genelkurmay Başkanlığı’na ait uçak ile Elazığ’a hareket etti. 1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Elazığ’a hareket etti.

129 personel ve 45 araç bölgeye yönlendirildi

Acil ihtiyaçlar nedeniyle Barınma, Beslenme, Enerji, Haberleşme, Hasar Tespit ve Psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başladı. Bu kapsamda 129 personel ve 45 araç bölgeye yönlendirildi.

Türk Kızılayı da bölgeye 163 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 14 bin 875 battaniye, 5 bin 109 yatak, 1 bin 518 ısıtıcı ve 2 bin 500 çadır sevk etti.

AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 122 tır ile 4 bin 709 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 10 bin 500 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edildi.

28 çalışma grubu faaliyete geçirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

Vatandaşlara uyarı

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan AFAD, şu ifadeleri kullandı:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."