Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübnanlı mevkidaşı Hitti'yi tebrik
Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile telefonda görüşerek Hitti'yi yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Hitti'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Etiketler: Nasif Hitti lübnan dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğluSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 20:07