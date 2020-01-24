Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa’nın Akhisar ilçesinde depremden zarar gören Karabörklü, Selçikli ve Karakurt köylerinde incelemelerde bulundu.

Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Kurum, incelemelerinin ardından Akhisar Kaymakamlığında basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, ağır hasarlı binalar için ödemelerin Pazartesi başlayacağını belirtti.

Bakan Kurum, "Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız." müjdesini verdi.

[Manisa'daki deprem] Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ağır hasarlı binalar için ödemeler Pazartesi günü başlayacak. Akhisar ve Kırkağaç’ta 100’er konutun yapımına başlanacak.https://t.co/y7UJAgqWkj pic.twitter.com/VzW22qBuVM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2020

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Yarın itibarıyla ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz"