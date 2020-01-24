TRT Haber’in dün ABD’de görüntülediği FETÖ firarisi Arif Erdem’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin iade talepnamesi Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD makamlarına gönderildi.

Detayları TRT Haber muhabiri Hamza Çiftçi aktardı.

FETÖ’cü Arif Erdem’in iadesi istendi. İstanbul 23. Ağır Ceza mahkemesi iade talepnamesi, ABD makamlarına gönderildi. Detayları @trthaber muhabiri Hamza Çiftçi aktardı.https://t.co/cnhY9UI3Pd pic.twitter.com/DeHuG01l8b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2020

Arif Erdem, FETÖ’nün futbol yapılanmasında yer alıyor, aynı zamanda ByLock kullanıcısı.

FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu, cep telefonundan 289 kez görüştüğü, hakkındaki iddianamede yer almıştı.

Erdem’in sık sık Pensilvanya’ya gittiği, dünya kupasından milli takımın aldığı teşvik primlerini FETÖ elebaşına götürdüğü de belgelenmişti.

TRT Haber ekibi tarafından görüntülenmişti

Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a kaçmış, Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti. Lüks bir yaşam süren Arif Erdem’i TRT Haber ekibi görüntülemişti.

ABD’de yaşayan bir diğer FETÖ firarisi Hakan Şükür de geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı yalanına sığınıp, taksicilik yaptığı iddia edilen görüntülerle gündeme gelmişti.