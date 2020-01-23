Arif Erdem, FETÖ’nün futbol yapılanmasında yer alıyor, aynı zamanda ByLock kullanıcısı.

FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu, cep telefonundan 289 kez görüştüğü, hakkındaki iddianamede yer almıştı.

Erdem’in sık sık Pensilvanya’ya gittiği, dünya kupasından milli takımın aldığı teşvik primlerini FETÖ elebaşına götürdüğü de belgelenmişti.

[Arif Erdem'in kullandığı araç]

TRT Haber ekibi tarafından saniye saniye kaydedildi

Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Erdem, İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a kaçmış, Türkiye’den çaldığı paralarla ABD’ye yerleşmişti. Lüks bir yaşam süren Arif Erdem’i TRT Haber ekibi görüntüledi.

Erdem eşiyle birlikte lüks bir restorandan çıkıyor, kayıtlara göre yakın zamanda aldığı son model lüks aracıyla oradan ayrılıyor. O anlar TRT Haber ekibi tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD’de yaşayan bir diğer FETÖCÜ Hakan Şükür de geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı yalanına sığınıp, taksicilik yaptığı iddia edilen bu görüntülerle gündeme gelmişti.

Kaynak: TRT Haber