Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı.

Yaptığı konuşmada, Avrupa'da 75 yıllık bir barış döneminin bulunduğuna dikkat çekerek, ''Ancak dünyanın tüm bölgeleri o kadar şanslı değil. Suriye gibi bir ülkede nüfusun yarısı kaçmak durumunda kalıyorsa barış süreçlerini devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz'' dedi.

"İstikrar için Libya'ya dışarıdan silah girmemeli"

Berlin'de gerçekleştirilen Libya Konferansı'nın, siyasi sürecin başlatılması yönünde önemli bir adım olduğunu anlatan Merkel, Libya'da yaşayanların durumlarını iyileştirme çalışmalarının öneminden bahsetti ve ''Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı'' dedi.

Merkel, Suriye'deki gibi vekalet savaşı olmaması ve istikrar için Libya'ya dışarıdan silah girmemesi gerektiğini de söyledi.

Orta Afrika'daki ülkelerin fakirlik ve güvenlik sıkıntılarına da dikkati çeken Merkel, ''Nijer, gelirinin yüzde 30'unu güvenliğe ayırmak zorunda kalıyor biz ise yüzde 2 savunma harcamalarına ayırıyoruz. Güvenlik olmadan kalkınma olmaz, kalkınma olmadan da güvenlik olmaz'' diye konuştu.

600 milyon euro sözü

Şansölye Angela Merkel, iklimin korunmasının önemine değinerek, ''Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma sorunu tüm kıta için ölüm kalım meselesi olabilir" dedi.

Merkel, Çin'in Afrika'da da çok aktif olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

''AB ve Çin, Afrika ülkelerinin kendilerini geliştirmeleri için ortak standartlar bulabilir. Çin ile iş birliğine ek olarak, Afrika ile daha yakın iş birliği, 2020'nin ikinci yarısında Almanya'nın AB Dönem Başkanlığının odak noktalarından biri olmalıdır.''

Angela Merkel ayrıca Almanya'nın Küresel Aşılama ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) için 600 milyon euro daha sağlayacağı sözünü verdi.

Kaynak: AA