Çin Maliye Bakanlığı, ülkede 600'den fazla kişiyi etkileyen koronavirüs ile ilgili çalışmalara yardımcı olmak için Hubei eyaletine 1 milyar yuan (145 milyon dolar) kaynak ayırdığını açıkladı.

Eyaletin başkenti Vuhan'da başlayan salgının en fazla vurduğu bölge oldu.

18 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 647 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 18 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Kaynak: Reuters, AA