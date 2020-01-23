Önce Down sendromlu öğrencilerin dans etmesini izledi, ardından da onların davetini karşılıksız bırakmadı. Görüntüler, Sudan'da Down sendromlu öğrenciler için açılan spor merkezinden. Merkez, Türkiye'nin katkıları ile kuruldu. Öğrenciler merkezde karate öğreniyor, eğitim görüyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da merkezi ziyaret etti. Down sendromlu öğrencilerin karate gösterisini izledi. Onlara Türkiye'den getirilen hediyeler verdi.

Merkezde eğitim alan öğrenciler, Türkiye özel sporcular federasyonunun davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek.

Ayrıca, Hartum'da bir "Down Kafe" açılması da hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber