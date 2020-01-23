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Irak: BP, Kerkük'teki petrol sahasından çekildiHaber Giriş:
British Petroleum (BP), Irak Petrol Bakanlığı tarafından saha çalışma sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine Kerkük'ten çekildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, BP şirketinin saha geliştirme çalışmalarının beklentilerin altında kaldığını belirterek, Bakanlık ile olan saha çalışma ve geliştirme sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.
Çalışma sonuçlarının BP'nin faaliyetlerini genişletmesi için teşvik edici olmadığını belirten Cihad, iki taraf arasındaki sözleşmenin bu nedenle yenilenmediğini aktardı.
Cihad, "Sözleşmenin yenilenmemesi üzerine BP şirketi, Kerkük petrol sahalarından çekildi." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: kerkük petrolü Irak petrolü british petroleum BPSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 17:53