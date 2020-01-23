Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, BP şirketinin saha geliştirme çalışmalarının beklentilerin altında kaldığını belirterek, Bakanlık ile olan saha çalışma ve geliştirme sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.

Çalışma sonuçlarının BP'nin faaliyetlerini genişletmesi için teşvik edici olmadığını belirten Cihad, iki taraf arasındaki sözleşmenin bu nedenle yenilenmediğini aktardı.

Cihad, "Sözleşmenin yenilenmemesi üzerine BP şirketi, Kerkük petrol sahalarından çekildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA