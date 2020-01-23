Çin’de görülen korona virüs sebebiyle Sağlık Bakanlığında toplanan Bilim Kurulu, Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar aldı.

Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin’e ait bir hava yolu firması tarafından haftada 3 gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durduruldu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

Havalimanlarında karantina odaları hazır olup, sağlık ekipleri 7/24 çalışıyor.

Kaynak: TRT Haber