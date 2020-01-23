Kırıkkale'de 20 hastanın kullandıkları ilaç sonrası kör olduğu iddia edildi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği yazılı bir açıklama yaptı, hastalara yanlış ilaç verildiği iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Başhekimlik, ilacın kamu hastanelerinde de kullanıldığını, bakanlığın Sağlık Uygulama Tebliği'nde de ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığını vurguladı.

Açıklamada, "Hastaların hepsinin kör olması söz konusu olamayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyi. Diğerlerine de ulaşılmış ve gerekli tedavileri başlatılmıştır" denildi.

Kırıkkale Başsavcılığı da iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu

Bir başka olay da Antalya'da meydana geldi. Sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara, üniversite sınavlarına hazırlanırken kaygı bozukluğu yaşamaya başladı.

Uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren lise öğrencisi özel bir hastanenin psikiyatri servisine müracaat etti. Sıkıntılarını dile getirdi, doktor ilaç tedavisi düzenledi.

Ancak Kara'nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu. Daha sonra, bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi sürüyor

Mina Kara'ya 'Stevens Johnson Sendromu' teşhisi konuldu. Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir rahatsızlık yüzünden yoğun bakıma alındı. Genç kız görme yetisini de kaybetti.

Aile, durumu Sağlık Bakanlığına bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğünün olayla ilgili inceleme başlattı.

Mina Kara'nın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: TRT Haber