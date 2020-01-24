Merkel: İdlib'den kaçanlar için maddi desteğe hazırız
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çalışma ziyareti kapsamında heyetler arası görüştü.
Görüşme sonrası iki lider de açıklamalarda bulundu.
Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"İdlib'den kaçanlar için barınak yapımına destek verebiliriz"
İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik.
İdlib'den Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebiliriz.
AB'nin mülteciler konusunda 3+3 milyar euroluk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum.
Libya'da ateşkes görüşmeleri
Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor.
Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddeler BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacak.