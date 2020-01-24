Bakan Turhan: Deprem bölgesine tedbiren mobil baz istasyonları sevk edildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iletişimi olumsuz etkileyen bir sıkıntı yaşanmadığını, bölgeye tedbiren mobil baz istasyonları sevk edildiğini açıkladı.
Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tedbiren bölgeye mobil baz istasyonlarının sevk edildiğini belirtti.
Bakan Turhan paylaşımında, "Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır. Tedbiren bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir. Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 23:35