Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Twitter'dan açıklama yaptı.

Oktay'ın açıklaması şöyle:

"Yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz"

Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği"

Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar.

"Vatandaşlarımız resmi açıklamaları takip etmeli"

Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.