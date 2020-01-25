Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Depremle ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı.