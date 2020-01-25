Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vatandaşlarımız uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir." dedi.
[Malatya'da Hacı Yusuf Taş Camii - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Depremle ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 00:53