Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Depremde Elazığ'da 35, Malatya'da 4 olmak üzere 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Koca, hastanelere müracaat eden bin 607 kişiden 86'sının tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

"Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor"

Bu yaralılardan 18'inin yoğun bakım servisinde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. İl merkezinde acil ikinci basamak sahra üniteleri var. Bunları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespitini ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı.

Bunun dışında, Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi ve iki çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra serviste takipleri devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında hafif ezikler vardı, ödem nedeniyle bir müdahale yapılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor."

"Sahada 2 bin 620 kişi hizmet veriyor"

UMKE, 112 Acil ve destek ekipleri dahil sahada 2 bin 620 kişinin hizmet verdiğini vurgulayan Koca, "Bütün hastanelerimizde sağlık hizmeti verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemizde tedavi edildiğini söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Koca, depremin ardından başsağlığı mesajıyla kendilerine destek veren Dünya Sağlık Örgütü yönetimine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.