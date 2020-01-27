Basketbolun efsane ismi 41 yaşındaki Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Emekli yıldızın da içinde bulunduğu helikopterin yoğun sis nedeniyle Los Angeles yakınlarındaki Calabasas bölgesinde bir dağa çarptığı bildirildi.

13 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti

Associated Press haber ajansı ve CNN televizyonu gibi bazı medya kuruluşları ismini açıklamadıkları kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde ölenler arasında Bryant'ın kızı Gianna'nın da olduğu bilgisini paylaştı.

California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu.

Kazada Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.

Kobe Bryant kimdir?

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu.

NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Lakabı Black Mamba olan Kobe Bryant, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giymiş Amerikalı profesyonel basketbolcuydu. 1.98 boyunda bulunan Bryant şutör gard ve oyun kurucu pozisyonunda görev aldı.

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından birisi olarak gösteriliyordu.

Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye, Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürdü.

Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe, 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edildi.

24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu.

Sayısız başarı ve rekora imza attı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.

60 sayıyla veda etti

Kobe, parkeye son kez adım attığı 13 Nisan 2016'da da sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bryant, Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları karşılaşmada 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son verdi.

Staples Center'da seyircisi önünde çıktığı kariyerinin son maçında 60 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen basketbolcu, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 50 şut girişiminde bulunarak bu alanda kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Kariyerinin 5. en yüksek skorlu maçını oynayan 37 yaşındaki Bryant, 60 sayı barajını aşan en yaşlı NBA oyuncusu olarak tarihteki yerini aldı.

Black Mamba ne demek?

Kobe Bryant’ın lakabı Black Mamba, anavatanı Afrika olan saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Yeşil deri renklerine rağmen black (kara) mamba denmesinin sebebi ağızlarının iç kısmının siyah renkli olması.

24 Ağustos Kobe Bryant Günü

Los Angeles kenti, tamamı Los Angeles Lakers'ta geçen 20 yıllık NBA kariyerine 2015-2016 sezonu sonunda nokta koyan Kobe Bryant'ı unutmadı. Belediye, 2016 yazında yıldız basketbolcuyu onurlandırmak için 24 Ağustos'un "Kobe Bryant Günü" olmasına karar verdi.

Kobe için yapılacak organizasyonun tarihi, oyuncunun kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formalardan dolayı "24.08" olarak belirlendi.

Kobe'nin kariyerinin "en"leri

Kobe Bryant'ın kariyerindeki istatistikler ve rekorlar şöyle:

-Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James'in ardından NBA tarininin en skorer 4'üncü oyuncusu: 33 bin 643 sayı

-Bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı

-60 sayı atan en yaşlı NBA oyuncusu: 37 yaş, 234 gün

-Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 135 (60 sayı ve üstü 6, 50 sayı ve üstü 25 maç)

-Wilt Chamberlain'den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007'nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)

-NBA sayı kralı: 2005-06 sezonu (35,4) ve 2006-07 sezonu (31,6)

-NBA All-Star maçında MVP Ödülü'nü en fazla alan oyuncu: 4 kez (2002, 2007, 2009, 2011) (Bob Pettit ile paylaşıyor)

-NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu: 18 kez

-NBA All-Star maçı ilk 5'ine en fazla seçilen oyuncu: 16 kez

-Bir NBA maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün

-NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 gün