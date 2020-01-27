Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant paylaşımı
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın vefatı üzerine üzüntüsünü paylaştı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant ile fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "İnanmak çok zor. Huzur içinde yat kardeşim." ifadelerini kullandı.
Rest In Peace brother #KobeBryant pic.twitter.com/5N7mEGcLJH— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) January 26, 2020
It’s hard to believe
Etiketler: Kobe Bryant Hidayet Türkoğlu nba Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş Galatasaray FenerbahçeSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 08:11