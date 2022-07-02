Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırkpınar'da ikinci gün müsabakaları sona erdi
[Fotoğraf: AA]
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları tamamlandı.
Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda küçük orta, küçük boy ikinci tur güreşleriyle başlayan ve diğer boyların yanı sıra 3 tur başpehlivanlık müsabakalarının yapıldığı organizasyonda ikinci gün sona erdi.
Organizasyon 3 Temmuz Pazar günü deste, küçük orta, büyük orta ve başaltı boylardaki güreşlerle sabah 09.00'da başlayacak.
Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban er meydanına çıkacak.
Başpehlivanlık final güreşi ise 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.
Etiketler: Edirne
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