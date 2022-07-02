Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Ekaterina Guliyev altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ekaterina Guliyev, kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı. Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.
Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.
Ekaterina Guliyev, Akdeniz Oyunları şampiyonu!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022
Kadınlar 800 metredeki temsilcimiz Ekaterina Guliyev, 2:01.08'lik derecesiyle altın madalyayı ülkemize getirdi! pic.twitter.com/eQdp4MZCmK
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