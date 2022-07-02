Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada gümüş madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar cirit atma finali yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 59,30 metrelik atışıyla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Aynı müsabakada bir diğer milli atlet Esra Türkmen ise 56,03'lük mesafeyle 4. sırayı aldı. Bu disiplinde Sırp Adriana Vilagos, 60,22 metreyle altın madalya elde etti.
"Buraya şampiyon olmak için geldim fakat omuz sakatlığım vardı. Atış eksiğimden dolayı altın madalya alamadım ama daha iyi dereceler çıkarabileceğimi gördüm."— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022
Gümüş madalyalı sporcumuz Eda Tuğsuz, heyecanını TRT SPOR ile paylaştı. pic.twitter.com/xYR6HDlBaw
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