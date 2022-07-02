Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar cirit atma finali yapıldı. Milli atlet Eda Tuğsuz, 59,30 metrelik atışıyla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Aynı müsabakada bir diğer milli atlet Esra Türkmen ise 56,03'lük mesafeyle 4. sırayı aldı. Bu disiplinde Sırp Adriana Vilagos, 60,22 metreyle altın madalya elde etti.