Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan gümüş madalya
Milli yüzücü Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Milli yüzücü Emre Sakçı, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 50 metre kurbalağama finalindeki 27.00 derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Emre Sakçı'dan gümüş madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022
Akdeniz Oyunları'nda Erkekler Kurbağalama 50 metre yarışında milli yüzücümüz Emre Sakçı, yarışı ikinci sırada noktaladı.
Tebrikler ve teşekkürler Emre! pic.twitter.com/QMr0qpHejs
Etiketler: Cezayir
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