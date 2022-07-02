Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek'ten gümüş madalya
19. Akdeniz Oyunları'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.
Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi halter 73 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Muhammed Furkan Özbek'ten gümüş madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022
Akdeniz Oyunları Erkekler Halter 73 kilo silkmede sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, 184 kilo ağırlığı kaldırarak müsabakayı ikinci sırada tamamladı.
Tebrikler ve teşekkürler Muhammed! pic.twitter.com/tGhrmI6xuv
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