Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi halter 73 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Furkan Özbek'ten gümüş madalya!



Akdeniz Oyunları Erkekler Halter 73 kilo silkmede sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, 184 kilo ağırlığı kaldırarak müsabakayı ikinci sırada tamamladı.



Tebrikler ve teşekkürler Muhammed! pic.twitter.com/tGhrmI6xuv — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022