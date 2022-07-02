Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten bronz madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 100 metre kurbalağama finalinde milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.44 derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Viktoria Zeynep Güneş'ten bronz madalya!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022
Akdeniz Oyunları Kadınlar 100m Kurbağalamada milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Tebrikler ve teşekkürler Viktoria Zeynep! pic.twitter.com/vVl7zWz5fo
Etiketler: Cezayir
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